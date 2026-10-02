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TEKNOFEST Güneydoğu'da T-129 ATAK gösterisi sağanağa rağmen sürdü

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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gün süren TEKNOFEST Güneydoğu hava gösterileri sağanağa rağmen devam etti. Sağanak altında T-129 ATAK helikopteri manevralarıyla katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı; ziyaretçiler uçuşu ilgiyle izledi.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında sunulan hava gösterileri sağanağa rağmen hız kesmeden devam etti.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürüyor.

Sağanak altında gerçekleştirilen gösteride T-129 ATAK helikopteri, üstün manevra kabiliyetiyle gökyüzünde çeşitli hareketler yaptı.

ATAK helikopteri, alandaki katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi takip eden ziyaretçiler, yağmur altında helikopterin uçuşunu ilgiyle izledi.

Kaynak: AA
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