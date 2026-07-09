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Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada iş insanı T.F., tabancayla K.S.'yi diz altından vurarak yaraladı. Polis, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesinden dolayı aralarından husumet bulunan iş insanları T.F. (65) ile K.S. (59), Kirazlık Mahallesi'nde orman ürünleri satışı yapılan iş yerinde karşılaştı.

Tartışmaya başlayan taraflardan T.F. yanında bulunan tabancayla ateş ederek K.S'yi diz altından yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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