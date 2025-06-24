Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Erasmus+ Projesiyle Yurtdışı Gezi

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Erasmus+ Projesiyle Yurtdışı Gezi
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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri İlknur Çelik ve Zeynep Aydın Uslu'nun hazırladığı Erasmus+ projesi kapsamında, öğrenciler Fransa ve İspanya'ya eğitim için geziler düzenledi. Öğrenciler, farklı ülkelerdeki eğitim ve kültürel deneyimler edindi.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden İlknur Çelik ve Zeynep Aydın Uslu'nun hazırladığı Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu Konsorsiyum Projesi kapsamında İspanya ve Fransa'ya gezi düzenlendi.

Proje kapsamında okuldan 7 öğrenci ve 2 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turna Portalı üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda seçildi.

Öğrenci Grup Hareketliliği alanında öğrenciler, kimya öğretmeni Serap Ertaş refakatinde 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'ya gezi gerçekleştirdi.

Kurs ve eğitimler alanında ise İngilizce öğretmeni Zeynep Aydın Uslu, 11-17 Mayıs tarihlerinde İspanya'ya gitti.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten fizik öğretmeni İlknur Çelik, farklı ülkelerin eğitim ve kültürel deneyimlerini yaşayan öğrencilerin mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini belirterek, "Üreten ve kendini hem akademik hem de sosyal projelerle geliştiren öğrencilerin ufkunu açan çalışmalara öncülük etmek bizler için gurur verici. Projeye verdikleri desteklerden dolayı başta okul müdürü Coşkun Yıldız olmak üzere tüm idarecilere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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