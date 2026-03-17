Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi.

Programda Vali Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, ramazan boyunca şehit aileleri ve gazilerle iftar programlarında bir araya geldiklerini söyledi.

Soytürk, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için değerli olduğunu aktararak, programa katılan herkese teşekkür etti.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve kurum müdürleri katıldı.