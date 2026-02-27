Tekirdağ Valisi Soytürk ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla Hacivat ve Karagöz kıyafeti giyen öğrenciler tarafından karşılanan Soytürk, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Ardından Vali Soytürk, Hayal Atölyesinde, piyona müzik yarışmasında dünya üçüncüsü olan Beren Eda Uzunoğlu'nun piyano performansını dinledi.

Soytürk, daha sonra öğrencilerin Hacivat- Karagöz gösterisini izledi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Doğa Özgün Koç isimli öğrencinin sınıfını ziyaret eden Soytürk, öğrenciden İstiklal Marşını dinledi.

Ziyaret sırasında Vali Soytürk'e Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol eşlik etti.