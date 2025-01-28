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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelli Derneklerini Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelli Derneklerini Ziyaret Etti
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Vali Recep Soytürk, Türkiye Sakatlar Derneği, Altınokta Körler Derneği ve Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret ederek, engelli vatandaşların sorunları ve derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi, Altınokta Körler Derneği ve Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ziyaret ettiği Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesinde başkan Meziyet Erol ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, derneğin faaliyetleri hakkında Erol'dan bilgi aldı.

Ziyarette, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve çözümleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Soytürk, daha sonra Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret ederek, başkan Kemal Yıldız ve üyelerle bir süre sohbet etti.

Yıldız, görme engelli vatandaşların taleplerini Soytürk'e iletti.

Ardından Soytürk, Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Bahar Ayşegül Gülcü'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Soytürk'e eşi Nurdan Soytürk de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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