Tekirdağ Valisi Okul İdarecileriyle Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesindeki bazı okulların idarecileri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Soytürk, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Ebru Nayim Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Nihat Sami Banarlı Ortaokulu, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

Okul idarecileri ile tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Soytürk, öğrencilere daha iyi şartlarda daha iyi bir eğitim imkanı sunmak için istişarelerde bulunarak, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da yer aldı.