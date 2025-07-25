Tekirdağ Valisi'nden Kaymakam Tunçer'e Ziyaret ve Kanser Taraması Hakkında Bilgilendirme

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Vali Soytürk, görevine yeni atanan Tunçer'e başarılar dileğinde bulundu.

Soytürk bir süre Tunçer ile sohbet etti.

Kadınlara yönelik kanser taraması

Hayrabolu Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirildi.

Mobil sağlık aracı kırsal mahallelerde 40-69 yaş arası kadınlara hizmet sundu.

İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken teşhisin kanser tedavisinde önemli olduğunu söyledi.

Kadınların 40 yaşından sonra kanser taramaları yaptırmalarını öneren İnan, mobil sağlık aracının belirli aralıklarla hizmetlerini sürdüreceğini kaydetti.