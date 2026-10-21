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Tekirdağ Vali Vekili Çek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde inceleme yaptı

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Tekirdağ Vali Vekili Çek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde inceleme yaptı
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Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile görüşüp birimleri inceleyerek hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Çek, ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile makamında görüştü.

Görüşmenin ardından müdürlük bünyesindeki birimleri ziyaret eden Çek, yürütülen hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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