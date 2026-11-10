Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvan hastalıkları toplantısı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantı düzenledi. İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığındaki toplantıya ilçe veteriner hekimleri katıldı; aşılama ve eradikasyon çalışmaları görüşüldü.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında kurumda gerçekleştirilen toplantıya, il genelinde görev yapan ilçe veteriner hekimleri katıldı.

Toplantıda, yıl boyunca sahada yürütülen koruyucu ve tedavi edici veteriner hekimlik hizmetleri, aşılama kampanyaları, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyon çalışmaları ele alındı.

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların da değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ile üreticilere yönelik destekleme projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi

Şehirlerarası yolculuk yapacaklar dikkat! Yarısı tükendi bile
İzmir'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

Sadece karşıya geçmek istemişti
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum