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Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis denetiminde 4 şüpheli uyuşturucuyla gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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