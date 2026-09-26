Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis denetiminde 4 şüpheli uyuşturucuyla gözaltına alındı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis denetiminde 4 şüpheli uyuşturucuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA