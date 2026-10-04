Tekirdağ Süleymanpaşa'da otluk yangını söndüren ekipler kaplumbağayı da kurtardı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da otluk yangını söndüren ekipler kaplumbağayı da kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, yangın alanında buldukları bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, yangın alanında bulunan bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Kaynak: AA