Tekirdağ Süleymanpaşa'da denetimde 5 şüpheli uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da denetimde 5 şüpheli uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde durdurulan 5 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA