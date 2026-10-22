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Tekirdağ Şarköy'de çarpışan otomobillerden birinin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ Şarköy'de çarpışan otomobillerden birinin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Tekirdağ Şarköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.E.Y'nin kullandığı 59 AKY 221 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil Gölcük Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.E.Y. hayatını kaybetti. Diğer sürücü O.K. ile araçta bulunan B.Ü. ve E.Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.E.Y'nin cenazesi Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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