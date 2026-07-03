Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Denize Girişler 2 Gün Yasaklandı
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmeyi yasakladı.
TEKİRDAĞ'IN SARAY İLÇESİNDE DE YASAKLANDI
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırları içerisinde 4-5 Temmuz 2026 (Cumartesi/Pazar) tarihlerinde 2 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Şenol AKSOY/SARAY, (Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı