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Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Denize Girişler 2 Gün Yasaklandı

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Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmeyi yasakladı.

TEKİRDAĞ'IN SARAY İLÇESİNDE DE YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırları içerisinde 4-5 Temmuz 2026 (Cumartesi/Pazar) tarihlerinde 2 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Şenol AKSOY/SARAY, (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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