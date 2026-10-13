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Tekirdağ polisi iki ilçedeki denetimde uyuşturucuyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde denetim yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu 6 kişiyi uyuşturucuyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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