Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma operasyonunda 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap ve 15 gram metamfetamin bulundu; diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Eve düzenlenen operasyonda, 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Evde bulunan A.H. ve Y.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

Çalmayan var mı? O meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı

Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Girne'deki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat 'Gemi batacak' demiş

Ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat kendi arasında bunları konuşmuş
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı