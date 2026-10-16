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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde el hijyeni standı açıldı

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
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Dünya El Yıkama Günü kapsamında Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde bilgilendirme standı açıldı. Stantta doğru el yıkama ve el hijyeninin enfeksiyonları önlemedeki rolü anlatıldı; Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da standı ziyaret etti.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla el hijyeninin önemine dikkati çekmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Hastanede kurulan stantta, el hijyeninin enfeksiyonların önlenmesindeki rolü ve doğru el yıkama yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Etkinlikle doğru el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması ve el hijyeni konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA
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