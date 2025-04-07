Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Nisan Ayında Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yüksek kesimler karla kaplandı

TEKİRDAĞ - Bu sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar, çevredeki alanları hızla beyaza bürüdü.

Nisan ayında Süleymanpaşa'nın yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 2-3 santimetreyi buldu. İlçe merkezine yakın olan bu yüksek kesimlerde, karla kaplanmış tarlalar ve beyaz örtüyle kaplanan alanlar dikkat çekti. Kar yağışı, doğa fotoğrafçıları için de ilgi odağı oldu.