Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin'i ziyaret etti
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin'i ziyaret ederek, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerden duyulan memnuniyet ifade edildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Zengin, Güler'i ziyaret ederek, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Zengin'e teşekkür etti.
Zengin'e, İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral eşlik etti.
Daha sonra Zengin, NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret ederek makamında bir süre görüştü.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Zengin'e teşekkür etti.