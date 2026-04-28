Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle sakinlerince düzenlenen geleneksel "Bolluk Aşı" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Topak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Topak, aynı sofrada buluşmanın toplumsal bağları güçlendirdiğini belirterek, belediye olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÇBSK başarıyla döndü

Çorlu Belediye Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen grup müsabakalarını namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na yükseldi.

Oynadığı 4 maçı da kazanan takım, sergilediği performansla dikkat çekti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yayımladığı mesajda sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik ederek, takımın şampiyonada da başarılı olacağına inandığını belirtti.