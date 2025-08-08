Tekirdağ'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol verme yüzünden tartıştığı kişinin aracını çekiçle zarar veren şüpheli, emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde A.K. idaresindeki 59 S 9104 plakalı servis minibüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Ç.Y. yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.Y. çekiçle A.K'nin aracının aynasını kırarak, olay yerinde uzaklaştı.

A.K'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ç.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
