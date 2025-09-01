Tekirdağ'da Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi Düzenlendi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği eğitim programı düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda 1 Eylül ile 10 Ekim tarihlerinde 6'ıncı kez düzenlenen eğitim programına 10 sağlık personeli katıldı.

Törene katılan İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar, Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin standartlarını arttırması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da yoğun bakım hizmetlerinin sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Güçlü bir ekibe sahip olduklarını anlatan Tabakoğlu, "Eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Bir hayatı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibi oluyor. O yüzden yaptığınız işin çok değerli olduğunu, yoğun bakımı seven, burada çalışan, burada emek veren arkadaşlarım bilgilerini sürekli güncelleyerek arttırmasının kıymetli olduğunu biliyorum." diye konuştu.