Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da yapılan uygulamada 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da yapılan uygulamada 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polisin yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada umuma açık 230 iş yeri kontrol edildi ve 3 bin 501 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 12 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.