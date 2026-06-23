Tekirdağ'da yangında 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Tekirdağ'da 300 dönüm buğday ekili alan yangında zarar gördü.

Yangın, 15.30 sularında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki buğday tarlasında başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, çevredeki tarlalara da sıçradı. İhbarla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, çiftçiler de traktör ve su tankerleriyle müdahale etti. Bölgede bazı evler de tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle 2 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı