Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda uyuşturucu maddeler ile birlikte bir pompalı tüfek ve para ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Aydınevler Mahallesi'nde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramada, 46 fişek bonzai, 14 sentetik hap, 44 bin 340 lira, 1 pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

