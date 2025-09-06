Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Aydınevler Mahallesi'nde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramada, 46 fişek bonzai, 14 sentetik hap, 44 bin 340 lira, 1 pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.