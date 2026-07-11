Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpşa ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman