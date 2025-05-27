Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 507 Gram Ele Geçirildi
Tekirdağ'da Narkotik ekipleri, şüpheli bir tırı durdurdu ve yapılan aramada 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Tırın sürücüsü tutuklandı.
Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Çorlu Otobanı'nda bir tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Viva" ile tırda yapılan aramada, 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel