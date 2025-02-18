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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 5 bin 850 lira ele geçirdi.

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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