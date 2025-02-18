Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 5 bin 850 lira ele geçirdi.
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel