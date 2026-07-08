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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
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