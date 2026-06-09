Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'da polisin son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 124 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 454 gram çeşitli uyuşturucu, 31 bin 152 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 63 gram bonzai, 12 bin 239 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 375 lira ele geçirildi. Operasyonda 19'u uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 124 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı