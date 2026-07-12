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Tekirdağ'da asayiş

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Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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