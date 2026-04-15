Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

Güncelleme:
Tekirdağ'da gerçekleştirilen Turizm Haftası töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ'ın Kültür Yolu Festivali'nde yer alacağını duyurdu. 2027'de yapılacak festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı konuşmada, 2027 yılında Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından birinin Tekirdağ olacağı söyledi.

Festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Karaküçük, "Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu büyük organizasyon şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Tekirdağ, tarihi, kültürü ve doğasıyla her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çeken cazibe merkezi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Karaküçük, turizmin şehirlerin kimliğini dünyaya anlattığını belirtti.

Geçen yıl kentte 5 milyon turistin misafir edildiğini vurgulayan Karaküçük, bu yıl başta sağlık ve gastronomi olmak üzere alternatif turizm alanlarında büyümeyi hedeflediklerini anlattı.

Konuşmanın ardından Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
