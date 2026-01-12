Tekirdağ'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sertaç Dede'nin kullandığı 22 AEK 072 plakalı otomobil ile Nezir G'nin kullandığı 34 VS 5112 plakalı minibüs, Karababa Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Sertaç Dede'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Dede ve 11 aylık Parla Dede ile minibüs sürücüsü Nezir G. yaralandı.

Dede'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Sertaç Dede'nin eski AK Parti Hayrabolu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.