Tekirdağ'da Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, tırın çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Y.S'nin kullandığı 59 AIE 958 plakalı tır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde, üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın (18) kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Beyaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine, diğer yaralı sürücü de Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1. sınıf öğrencisi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.