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Tekirdağ'da Sis Faciası: Midibüs ile Panelvan Çarpıştı, 4 Yaralı

Tekirdağ'da Sis Faciası: Midibüs ile Panelvan Çarpıştı, 4 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda meydana gelen kazada, midibüs ve panelvan çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda panelvan ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Kırklareli'nin Vize ilçesine giden kara yolunda A.P'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. idaresindeki 34 YM 3432 plakalı panelvan çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Midibüste yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
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