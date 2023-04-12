Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen programa, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Peker, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı ile aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ise bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, emniyet teşkilatının güvenli geleceğe karşı sorumluluğunu yerine getirmek için gereken adımları tereddütsüz attığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video izlendi, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edildi.