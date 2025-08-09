Tekirdağ'da Piknik Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik bölgesinden makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi'ndeki piknik bölgesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce iş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
