Tekirdağ'da paramotorla kanola tarlası üzerinde uçuş yapıldı

Tekirdağ'da yaşayan paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, kanola tarlası üzerinde paramotorla uçuş gerçekleştirdi.

Aksoy, farkındalık oluşturmak ve kentin renkli tarlalarına dikkati çekmek için etkinlik yapmak istedi.

Gaziköy Mahallesi'nde hazırlıklarını tamamlayan Aksoy, sarıya bürünen kanola tarlası üzerinde yaklaşık yarım saat uçuş yaptı.

Aksoy, kanola ve buğday tarlalarının güzelliklerini gökyüzünden izledikten sonra, güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Kadir Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla uçuş yaptığını söyledi.

Kentte çiçeklenen kanola tarlalarının şehre renk kattığını ifade eden Aksoy, "Tekirdağ'da özellikle Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü uçuşu yapmaya devam ediyoruz. Bugün de farklılık olsun, kanola tarlalarına dikkat çekmek için kanola tarlası üzerinde uçuş yaptım. Bu sarı güzelliği gökyüzünden izlemenin keyfi bir başkaydı. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz. Bu tür etkinliklerle ziyaretçileri ilimize çekmeye, turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
