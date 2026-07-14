Ağaca yıldırım düşme anı kamerada
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli yağış sırasında bir palmiye ağacına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle ağaç alev alırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEKİRDAĞ'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında palmiye ağacına yıldırım düştü.
Kentin Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve dolu zaman zaman etkili oldu. Yağış sırasında Kumbağ Mahallesi'nde bir palmiye ağacına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle ağaç alev aldı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı