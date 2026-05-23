Tekirdağ'da otobüs durağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kadriye G.Ç. idaresindeki 34 SVL 41 plakalı otomobil, Alpullu Caddesi'nde otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ali D. ve Tansu B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sedat Kara