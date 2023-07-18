Tekirdağ'da Orman Yangınıyla İlgili 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da dün balya makinesinden çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri S.K. ve S.K isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ'da dün balya makinesinden çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri S.K. ve S.K isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin dün yangının çıktığı alandaki buğday tarlasında samanları bağlayan balya makinesini kullanan kişiler olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Güncel