Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı
Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi açıklarında balıkçı ağına takılarak ölü bulunan caretta caretta, ölüm nedeni belirlenmesi için araştırılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.
Değirmenaltı Mahallesi açıklarında balıkçı ağına ölü olarak takılan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinden teslim alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır