Saray'daki yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Saray'ın Çukuryurt Mahallesi'nde Selin Taşdemir Aydın'a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan 3 kişi dışarı çıkarken, alevler kısa sürede evi sardı. İhbarla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı