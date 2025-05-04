Tekirdağ'da Klasik Türk Müziği Konseri
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Faslı Şifa Grubu'nun düzenlediği 'Hekimlerden Bir Bahar Akşam' konserine katıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, klasik Türk müziği eserleri dinleyicilere sunuldu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Faslı Şifa Grubu tarafından düzenlenen "Hekimlerden Bir Bahar Akşam" konserine katıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.
Hekim, mühendis ve öğretmenlerden oluşan Faslı Şifa Grubu'nun sahne aldığı konseri, katılımcılar ilgiyle izledi.
Dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik etti.
Konser sonunda Vali Soytürk, sahne alan gruba çiçek takdim etti.
Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel