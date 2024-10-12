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Tekirdağ'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde cipin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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