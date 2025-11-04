Haberler

Tekirdağ'da Kayıp 75 Yaşındaki İsmail Gürsoy Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır kayıp olan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy'un cansız bedeni Naip Barajı yakınlarında bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası yapılan arama çalışmaları sonucunda Gürsoy'un cesedine ulaşıldı.

Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan 75 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden İsmail Gürsoy, 28 Ekim'de evinden ayrıldı.

Yakınları, Gürsoy'un eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kişinin görüldüğü değerlendirilen Naip ve Mermer mahallelerinde arama çalışmaları yaptı.

Ekipler, bölgeyi dron yardımıyla havadan da taradı.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, gazetecilere, kayıp kişinin arama çalışmasını gün boyunca sürdürdüklerini söyledi.

Havadan ve karadan arama çalışmalarının devam edeceğini belirten Erat, "Burada AFAD ile birlikte alan daraltarak bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ekipler, Naip Barajı yakınlarında Gürsoy'un cansız bedenini buldu.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
