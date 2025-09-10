Tekirdağ'da Kaybolan Kadını Bulma Çalışmaları Devam Ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 6 gün önce denizde kaybolan B.D. için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaybolan kadını bulmak için yoğun çaba harcıyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde 6 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.
