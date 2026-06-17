Haberler

Tekirdağ'da kasap ve et satış noktalarına yönelik denetimler sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarında hijyen, muhafaza sıcaklığı ve gıda güvenilirliği denetimleri yaptı. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, işletme yetkililerine gıda güvenilirliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ilgili kurumlara bildirmelerinin denetim çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Texas'ta facia! Küçük uçak otobana düştü: 6 kişiden biri yaşamını yitirdi

Uçak otobana çakıldı! Ülkede acil durum alarmı verildi
Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok