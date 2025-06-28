Tekirdağ'da Kalp Damar Hastalıkları Söyleşisi Düzenlendi
YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da 'Kalp damar hastalıkları' konulu bir söyleşi yapıldı. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aykut Demirkıran'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılara önemli bilgiler verildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da "Kalp damar hastalıkları" başlıklı söyleşi düzenlendi.
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aykut Demirkıran, tarafından gerçekleştirildi.
Demirkıran, yaptığı sunumla, kalp damar hastalıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Programa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel